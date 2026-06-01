نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان لها، المخرج أيمن عبيس، والذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين.

بيان نقابة السينمائيين

وقالت نقابة المهن السينمائية، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك": "(بسم الله الرحمن الرحيم، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم) ينعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج أيمن عبد الرحمن عبيس، مخرج بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، شقيق كل من: الزميل صبري عبد الرحمن عبيس، والزميل أحمد عبد الرحمن عبيس، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله، وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان".

من هو المخرج الراحل أيمن عبيس؟

والده هو المخرج عبدالرحمن عبيس، وعمل أيمن عبيس في بداية مشواره مساعد مخرج لوالده.

تولى المخرج الراحل أيمن عبيس إخراج مسلسل "حارة الزعفراني"، الذي قام ببطولته الفنان الراحل صلاح السعدني، وسماح أنور، ومحمود الجندي، وشوقي شامخ، ومحمد متولي، ولقاء سويدان.

وقدم أيمن عبيس من إخراجه، سيت كوم بعنوان "حواكة بوت"، من بطولة عصام كاريكا، وعبير صبري، وحسن حسني، ورزان مغربي، وآخرين.

اتجه المخرج الراحل أيمن عبيس إلى إخراج برامج ومسلسلات الأطفال.

أقرا ايضا

"إنتي حتة مني".. رسالة مؤثرة من تامر حسني لـ مي عز الدين





بعد بيان حزب النور.. تعرف على إفيهات فيلم "برشامة" التي أثارت الجدل



