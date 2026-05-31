شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية، إذ ظهرت بإطلالة مميزة.

تفاصيل إطلالة ميرهان حسين

وتألقت ميرهان بإطلالة كاجوال أنيقة وبسيطة، وارتدت (توب) أزرق دون أكمام، ونسقت معه بنطال جينز بفتحة جانبية، مع حذاء رياضي أبيض.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، التي أشادت بجمالها، وجاءت أبرزها: "قمر"، "جمال مش عادي"، و"جميلة".

أعمال تنتظر عرضها ميرهان حسين قريبا

ومن ناحية أخرى، تنتظر ميرهان حسين عرض فيلم "الغربان"، بطولة الفنان عمرو سعد، المقرر طرحه الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق خلال أربعينيات القرن الماضي، وتحديدًا أثناء الحرب العالمية الثانية في الصحراء الغربية، قبل ساعات من معركة العلمين.

