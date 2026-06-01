قرار قضائي بشأن اتهام مدحت شلبي بسب وقذف محمود الخطيب

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة 30 يوليو المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المعلق الرياضي مدحت شلبي، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

إحالة للمحاكمة الجنائية

وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية قد أحالت مدحت شلبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، على خلفية اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب.

بلاغ وتحرك قانوني من الأهلي

وتقدم الكابتن محمود الخطيب بالإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وكلف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

الحفاظ على الحقوق والسمعة

وأكد البلاغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق الشخصية والمؤسسية، وصون سمعة النادي الأهلي باعتباره أحد أبرز الكيانات الرياضية في مصر وإفريقيا، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات أو معلومات غير دقيقة تمس النادي أو مسؤوليه.

