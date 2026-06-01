سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، عقب تلقيهم نبأ وفاة 3 من أبنائهم وإصابة 3 آخرين في حادث مأساوي، إثر تعرض قارب صيد يعملون على متنه لانفجار في عرض البحر المتوسط أثناء رحلة عمل داخل الأراضي الليبية بحثًا عن الرزق.

وحصل "مصراوي" على صورة أحد ضحايا لقمة العيش، ويدعى "خميس حسن الصعيدي"، ريس المركب وقائد طاقم العمل بالقارب المنكوب.

كواليس انفجار المحرك قبالة سواحل ليبيا

ووفق مصادر من أهالي القرية لـمصراوي، كان على متن القارب 7 صيادين، بينهم 6 من أبناء برج مغيزل وصياد سوداني الجنسية، وأوضح الأهالي أن القارب غادر ميناء طرابلس الليبي متجهاً إلى مدينة زوارة في رحلة صيد، إلا أن انفجاراً مفاجئاً وقع في المحرك الرئيسي للقارب أثناء إبحاره في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل مدينة الزاوية الليبية.

أسماء الضحايا والمصابين في الحادث

أسفر الحادث المأساوي عن مصرع 4 أشخاص، بينهم 3 صيادين من أبناء قرية برج مغيزل وهم: خميس حسن الصعيدي (قائد طاقم العمل)، حسنين أبوسعد، سعد يحيى، بالإضافة إلى صياد رابع (يحمل الجنسية السودانية).

كما أصيب في الحادث 3 صيادين آخرين من أبناء القرية بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم على الفور إلى أحد المستشفيات الليبية القريبة من موقع الحادث لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حزن يخيم على "برج مغيزل"

وخيمت أجواء من الصدمة والأسى على القرية فور ورود النبأ، خاصة أن الضحايا سافروا للعمل في مهنة الصيد التي تعد مصدر الدخل الرئيسي لغالبية أبناء المنطقة، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بالمنطقة إلى سرادق عزاء، وسط دعوات الأهالي بالرحمة والمغفرة للمتوفين، والشفاء العاجل للمصابين، وسرعة إعادة جثامين الضحايا لطمس ثراهم بالوطن.

