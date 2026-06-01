يعد سائل تبريد المحرك أحد العناصر الأساسية للحفاظ على كفاءة عمل السيارة وحماية المحرك من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والتآكل الداخلي.

ومع تعدد أنواع سوائل التبريد المتاحة في الأسواق، يتساءل كثير من قائدي السيارات عن الفروق بين السائلين الأحمر والأخضر، وأيهما الأنسب لسياراتهم.

ورغم أن كليهما يؤدي المهمة نفسها، فإن الاختلافات بينهما تمتد إلى التركيبة الكيميائية، وآلية الحماية، والعمر الافتراضي، ونوعية المحركات المصمم لكل منها.

المياه الخضراء

تعتمد المياه الخضراء في تركيبها على مواد غير عضوية، أبرزها السيليكات.

وتتمثل آلية الحماية الخاصة بها في تكوين طبقة واقية تغطي الأجزاء المعدنية داخل المحرك بشكل مستمر، ما يساعد على الحد من التآكل والصدأ.

ويبلغ عمرها الافتراضي عادة ما بين 30 ألف و50 ألف كيلومتر، أو نحو عامين وفقًا لظروف التشغيل وحالة السيارة، ما يعني أنها تحتاج إلى الاستبدال بصورة متكررة مقارنة بالأنواع الأحدث.

عيوب المياه الخضراء لردياتير السيارة

من أبرز عيوب المياه الخضراء أن المواد المكونة لها قد تتحلل بمرور الوقت وتتحول إلى رواسب، وهو ما قد يعيق تدفق سائل التبريد داخل الردياتير ودورة التبريد.

ويفضل استخدامها في السيارات القديمة والمحركات التي تحتوي على مكونات مصنوعة من الحديد الزهر.

المياه الحمراء

تخلو المياه الحمراء من السيليكات، وتعتمد في تركيبها على تقنية الأحماض العضوية.

وتعمل بطريقة مختلفة، إذ تتفاعل كيميائيًا فقط في المناطق المعرضة للتآكل أو الصدأ، دون تكوين طبقة تغطي جميع أجزاء النظام.

وتتميز المياه الحمراء بعمر افتراضي أطول بكثير، إذ يمكن أن تدوم لمسافات تتراوح بين 150 ألف و250 ألف كيلومتر، أو نحو خمس سنوات بحسب ظروف الاستخدام.

ومن أهم مزاياها أنها لا تكون رواسب داخل دورة التبريد، كما توفر كفاءة أعلى في تبريد المحرك تحت درجات الحرارة المرتفعة وظروف التشغيل القاسية.

وتستخدم غالبًا في السيارات الحديثة والمحركات المصنوعة من الألومنيوم.

عيوب المياه الحمراء لردياتير السيارة

رغم المزايا العديدة التي تتمتع بها المياه الحمراء، فإن لها بعض السلبيات، أبرزها ارتفاع سعرها مقارنة بالمياه الخضراء.

كما أن آلية عملها التي تعتمد على معالجة مناطق التآكل فقط قد تجعل اكتشاف بعض المشكلات المبكرة في أنظمة التبريد القديمة أكثر صعوبة، خاصة في المحركات المصنوعة من الحديد الزهر.

وقد لا تكون مناسبة لبعض السيارات القديمة التي صممت أنظمة التبريد بها للعمل مع سوائل التبريد التقليدية المعتمدة على السيليكات، لذلك ينصح دائمًا بالالتزام بمواصفات الشركة المصنعة.

هل يمكن خلط المياه الخضراء بالحمراء؟

لا ينصح بخلط المياه الحمراء بالمياه الخضراء، لأن اختلاف التركيبة الكيميائية بينهما قد يؤدي إلى حدوث تفاعلات ضارة تتسبب في تلف بعض مكونات المحرك أو تكوين ترسبات تسد دورة التبريد.

كما يظل الرجوع إلى دليل المالك أو توصيات الشركة المصنعة هو الخيار الأفضل لتحديد نوع سائل التبريد المناسب للسيارة ومواعيد استبداله.

اقرأ أيضًا:

بدءًا من الاثنين.. أسعار جديدة لزيوت كاسترول لمحركات السيارات في مصر - قائمة رسمية

في يونيو.. أسعار أرخص سيارة كروس أوفر "زيرو" في السوق المصري

عشرات السيارات الملاكي المستعملة للبيع بمزاد حكومي كبير خلال أيام.. التفاصيل