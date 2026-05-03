فوجىء الفنان خالد زكي، على الهواء مباشرة، بخبر وفاة الفنان هاني شاكر، معبرًا عن صدمته الشديدة وعدم استيعابه للخبر في لحظاته الأولى.

و أثناء استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة CBC، تفاجأ بالإعلامية منى عبد الغني تنعيه، وهو ما جعله يردد في ذهول: "بتقولي إيه؟.. إمتى اتوفى؟".

خالد زكي يكشف تفاصيل علاقته بهاني شاكر

وأضاف خالد زكي أن علاقته بهاني شاكر لم تكن مجرد زمالة فنية، بل امتدت إلى صداقة وأخوة قوية، موضحًا أن الراحل كان قريبًا منه ومن أسرته، واصفًا إياه بأنه "أخ" وكان يتمتع بصفات إنسانية نادرة، أبرزها إخلاصه الشديد لأسرته وطيبته التي يعرفها كل من تعامل معه.

وأكد أن خبر الوفاة نزل عليه "كالصاعقة"، خاصة أنه كان يعلم بمرور هاني شاكر بوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، لكنه لم يتوقع رحيله بهذه السرعة، داعيًا الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وموجهًا رسالة إلى جمهوره بالدعاء له، باعتباره أحد أبرز رموز الغناء العربي الذين تركوا إرثًا فنيًا كبيرًا.

مرض هاني شاكر

يذكر أن الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، كشفت في وقت سابق عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة خضوعه لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في فرنسا.

كما عانى الراحل من نزيف حاد في القولون، استدعى تدخلًا جراحيًا انتهى باستئصال القولون بالكامل، في محاولة للسيطرة على تدهور حالته الصحية.

