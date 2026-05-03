حذر علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محاولة تغيير الوضع الراهن في مضيق هرمز الذي يخضع حاليا للسيطرة الكاملة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأكد ولايتي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن أي محاولة من هذا القبيل لن تزيد الأمور إلا تعقيدا بالنسبة لترامب والولايات المتحدة، موضحا أن الرئيس الأمريكي لا يدرك التأثير الكامل لتدهور الوضع في مضيق هرمز الذي يعد ممرا مائيا رئيسيا في الخليج ويتعامل مع خمس الطلب العالمي على النفط.

مخاطر مضيق هرمز في ظل حرب إيران وأمريكا

وقال ولايتي: "السيد ترامب. عالم السياسة ليس مجالا مثل أفلام جاك سبارو.. من يلعب بشريان حياة العالم سيجد نفسه في طريق مسدود".

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه ترامب تهديد البلاد بعمل عسكري متجدد ضمن سياق حرب إيران إذا لم ترفع طهران القيود التي فرضتها على المرور عبر مضيق هرمز في أوائل مارس الماضي.

وجاءت تلك القيود ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضد البلاد، وتسببت في ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والسلع الدولية.

ويحذر الخبراء من أن الأسعار قد تصل إلى مستويات قياسية إذا لم تتوصل واشنطن إلى اتفاق ينهي العدوان بشكل دائم، والذي توقف كجزء من وقف إطلاق النار في 8 أبريل.

تهديدات ترامب باحتمال عودة حرب إيران

ورفض ولايتي تهديدات الرئيس الأمريكي بفرض ظروف اقتصادية قاسية إذا لم توافق طهران على المطالب الأمريكية، معتبرا أن سلوكه "الأحمق والمثير للسخرية" لا يمكن أن يطغى على الحقائق الجيوسياسية السائدة في ملف إيران وأمريكا.

وأشار مستشار المرشد الإيراني، إلى أن ترامب هدد إيران مؤخرا بالمجاعة، رغم حقيقة أن الأمن الغذائي العالمي وسلسلة توريد الأسمدة الكيماوية تسيطر عليها إيران في مضيق هرمز.

وأكد ولايتي، على أن هذه التهديدات تظهر نقص وعي ترامب بالوضع الاقتصادي والسياسي في العالم وتزيد من تعقيدات حرب إيران.