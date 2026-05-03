محمد علي خير ناعيًا هاني شاكر: ظل على القمة حتى لحظة وفاته

كتب : حسن مرسي

09:37 م 03/05/2026

الإعلامي محمد علي خير

نعى الإعلامي محمد علي خير وفاة الفنان هاني شاكر والذي رحل عن عمر ناهز 74 عامًا بعد أزمة صحية حادة خلال الشهور الماضية، حيث كان على أجهزة التنفس الاصطناعي في باريس منذ أسبوعين.

وأوضح خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" على قناة "الشمس"، أن الرئيس السيسي نعى الفنان الراحل ووصفه بالصوت الأصيل الذي قدم إبداعات خالدة في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن جميع الفنانين والمطربين في مصر والعالم العربي نعوا شاكر اليوم.

وأشار إلى أن رحلة هاني شاكر الفنية امتدت لأكثر من نصف قرن منذ عام 1972، حيث قدم نحو 600 أغنية و29 ألبومًا، إلى جانب أعماله الوطنية الشهيرة مثل أغنية "بلدي" التي شاركه فيها المطرب محمد ثروت.

وأكد الإعلامي أن هاني شاكر كان بمثابة الجسر بين جيل العمالقة مثل عبدالوهاب وأم كلثوم وعبدالحليم، وبين جيل الثمانينات مثل منير والحجار ومدحت صالح، وظل على القمة حتى وفاته دون أن تنسحب عنه الأضواء.

وأضاف أن حفلاته في دار الأوبرا كانت دائمًا حفلات الختام لمهرجان الموسيقى العربية، وكانت المقاعد فيها محجوزة بالكامل، مشددًا على أن شاكر تمتع لدى جمهوره بالأدب العام والخلق الحسن وظل محافظًا على صورته كامتداد لجيل العظماء.

وأكد على أن جنازة الفنان الكبير ستقام يوم الأربعاء المقبل في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن تتلقى أسرته ومحبيه العزاء يوم الخميس، ليودع أمير الغناء العربي جمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربي.

