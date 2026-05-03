بكلمات مؤثرة.. محمد ثروت ينعى صديقه هاني شاكر: كنت من أنقى القلوب

أعلنت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، موعد عودة جثمان الفنان الكبير هاني شاكر من فرنسا.

تعليق نادية مصطفى

وكتبت نادية مصطفى: "سيصل جثمان الفنان الكبير هاني شاكر يوم الثلاثاء إلى القاهرة من باريس بالإتفاق بين وزارة الخارجية ومعالى وزير الصحة د. خالد عبد الغفار والسفارة المصرية بباريس".

موعد ومكان جنازة هاني شاكر

وتابعت: "سينقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وصلاة الجنازة يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد يقام العزاء يوم الخميس فى مسجد الشرطة أيضاً".

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض.

