"بتقولي إيه؟.. إمتى اتوفى؟".. صدمة خالد زكي على الهواء بعد رحيل هاني شاكر-

كشف الكاتب عمر طاهر، عن صورة نادرة للفنان الكبير هاني شاكر، في محل "مكوجي" بـ شبرا.

صورة هاني شاكر

وكتب عمر طاهر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "محل مكوجي أصغر من إن حد يلمح الصورة دي جواه فقرر صاحبها يعلقها جنب الباب. واضح إنها عشرة التاريخ المكتوب عليها ٧٤، و البرواز بيقول قيمة المحتوى بالنسبة لصاحبه".

وتابع: "ولسبب ما مش مفهوم صدقت محبته.. صورتها واتمنيت هاني شاكر يشوف اللي سايبه وراه في شارع جانبي في شبرا ومحل ضيق نازل درجتين لتحت، في سلام الله ورحمته".

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر، عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز ٧٤ عاما، بعد

مسيرة فنية وإنسانية حافلة.

ويقام عزاء الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الخميس المقبل بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

