أكد المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، أن ما توصلت إليه أعمال الحفر في دلتا النيل هو اكتشاف ضخم سيساهم في توفير احتياجات الدولة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم"، أن الاستكشاف الجديد هو حصيلة جهد مبذول على مدار العامين الماضيين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار متحدث الحكومة إلى أن دعم الشركاء الأجانب من خلال تسليم مستحقاتهم يساعد على زيادة استثماراتهم وزيادة معدلات الاستكشاف.

وأكد أن الدولة تسعى إلى زيادة الإنتاج من الحقول القائمة لاستعادة معدلات الإنتاج، والشركات الكبرى تستخدم أحدث التكنولوجيا لتطوير الآبار وزيادة كفاءتها.

وتابع أن التكنولوجيا المستخدمة في الاستخراج معقدة وتتطلب جهدا كبيرا للحفر إلى أعماق كبيرة، ثم ربطها بالشبكة القومية، مشددًا على أن كل هذا يتم بالتعاون بين الجانب المصري والشركات الأجنبية.