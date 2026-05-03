واجه الفنان هاني شاكر في بداياته الفنية موجة من الشائعات التي تحدثت عن وجود خلافات مع العندليب عبد الحليم حافظ، خاصة مع صعود نجمه في أوائل السبعينيات بعد دعمه من الموسيقار محمد الموجي، واعتباره أحد أبرز الأصوات الشابة الواعدة.

ونستعرض في التقرير التالي حقيقة العداوة بين العندليب وهاني شاكر، وماذا قال أمير الغناء العربي عن عبدالحليم قبل وفاته.

احترام متبادل بين "الأمير والعندليب"

كشفت شهادات فنية وروايات موثقة أن العلاقة بين هاني شاكر وعبد الحليم حافظ قامت على الاحترام المتبادل، حيث التقيا في أكثر من مناسبة، وأشاد العندليب بصوت شاكر، وأنه موهبة واعدة تحتاج إلى الرعاية والتطوير، وليس منافسًا مباشرًا له.

جمعهما تعاون فني بالفعل، حيث شارك هاني شاكر في الكورال خلال أغنية "بالأحضان"، بعيدًا عن أجواء التوتر التي روّجت لها بعض المنابر الإعلامية آنذاك.

هل توجد خلافات؟

نفى هاني شاكر في أكثر من لقاء تلفزيوني، بشكل قاطع وجود أي خلافات، مشيرًا إلى أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا في تضخيم فكرة المنافسة بين نجوم الجيل الجديد والرموز الكبرى.

وأكد أن أول لقاء جمعه بعبد الحليم كان مليئًا بالتقدير، حيث عبّر له عن احترامه الكبير واعتبره أحد أهم مصادر إلهامه.

وعلق هاني شاكر على تصريحات عبد الحليم عليه في بداياته، والذي قيل عنه إنه "صوت جيد لكنه بلا طموح"، جاء في سياق حالة من الغضب الناتجة عن الصورة التي رسمها الإعلام، والتي أوحت بوجود صراع غير حقيقي بينهما.

دعم الموسيقار محمد عبدالوهاب

برزت مفارقة لافتة في مسيرة هاني شاكر المبكرة، تمثّلت في حصوله على دعم من كبار رموز الموسيقى، وعلى رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذي أوصى بتقديم عمل غنائي له، وأسند مهمة تلحينه إلى محمد سلطان.

أغنية "حلوة يا دنيا" بداية الانطلاق

ولم يقتصر الدعم على عبد الوهاب، بل حظي شاكر بمساندة قوية من الموسيقار محمد الموجي، الذي كان يسعى لاكتشاف وتقديم أصوات جديدة، خاصة في ظل خلافه المعروف مع عبد الحليم حافظ.

وكان الموجي صاحب الفضل في تقديم هاني شاكر رسميًا إلى الجمهور من خلال أغنية "حلوة يا دنيا" عام 1972، والتي أحدثت حالة من الجدل عند إذاعتها، إذ اعتقد كثير من المستمعين أنها عمل جديد للعندليب، نظرًا للتشابه في الأسلوب والأداء.

