أعلنت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تعديل في مكان وموعد جنازة وعزاء الفنان هاني شاكر، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتبت عبر حسابها الرسمي": "هناك تعديل فى مكان الجنازة ومكان العزاء وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها، نسألكم الدعاء بالرحمة".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة على هاني شاكر يوم الأربعاء ٦ من مايو عقب صلاة الظهر بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد مدينة السادس من أكتوبر، على أن تقام مراسم الدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر.

ويقام عزاء هاني شاكر يوم الخميس ٧ مايو بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد.





وكانت كشفت الفنانة نادية مصطفى، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، موعد تحرك جثمان الفنان الكبير هاني شاكر من فرنسا.



وكتبت: "سيصل جثمان الفنان الكبير هاني شاكر يوم الثلاثاء إلى القاهرة من باريس بالإتفاق بين وزارة الخارجية ومعالى وزير الصحة د. خالد عبد الغفار والسفارة المصرية بباريس".

موعد ومكان جنازة هاني شاكر

وتابعت: "سينقل إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وصلاة الجنازة يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد يقام العزاء يوم الخميس فى مسجد الشرطة أيضاً".

وفاة هاني شاكر

ورحل الفنان هاني شاكر عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز 74 عاما، بعد صراع مع المرض.



