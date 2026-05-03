تحدث الفنان هاني شاكر عن رحيل ابنته الراحلة دينا، مستعيدًا تفاصيل رحيلها المفاجئ إثر إصابتها بسكتة قلبية، مؤكدًا أنه كان بجانبها في لحظاتها الأخيرة وشاهدًا على وفاتها، وذلك في تصريحات تلفزيونية سابقة.

وقال هاني شاكر إن فراق الأبناء من أقسى أنواع الألم، مضيفًا أن دينا تركت له ولأسرتها أجمل ما تبقى منها، وهما حفيداه مجدي ومليكة، مشيرًا إلى أنه يشعر بروحها حاضرة في تصرفاتهما وكلامهما، وكأنها ما زالت تعيش بينهما.

وأضاف، قائلًا: "دينا توفيت بالسكتة القلبية مفاجئة وشوفتها وحضنتها، ربنا ما يوري حد فراق الضنى بيبقى صعب جدا، أحلى حاجة سابتها لينا مليكة ومجدي، بحس روح دينا فيهم في كلامهم في تصرفاتهم، دينا كان عندها كانسر وكان عنها آمل لآخر وقت تعيش، هي كانت بتحب الحياة وولادها وعايزة تفضل معاهم لكن قضاء ربنا نفذ".

رحيل ابنة هاني شاكر

وأكد أنه لا يتقبل فكرة رحيلها، كما انه يشعر بأنها ما زالت معه في كل حفلة وفي كل لحظة غناء، وكأنها تجلس في الصف الأول تستمع إليه وتدعمه بصمت.

وتابع:"أنا لغاية النهاردة مابعتبرش إن دينا مشيت، هي موجودة معايا في كل خطوة، في كل حفلة بغني فيها بحس إنها قاعدة في أول صف وبتسمعني، لما بروح أزورها في المكان اللي دفنت فيه، بقعد أتكلم معاها، بحكي لها عن ولادها، بقول لها مجدي كبر وبقى راجل، ومليكة بقت شبهك بالظبط، بحس إنها سامعاني وبترد عليا بسلام نفسي بيخليني أقدر أكمل".

رحيل أمير الغناء العربي.. هاني شاكر يترجل بعد رحلة فنية استثنائية

غيب الموت الفنان الكبير هاني شاكر عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، ليسدل الستار على مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، جمع خلالها بين الغناء والتمثيل، وترك بصمة لا تُنسى في وجدان الجمهور العربي.

