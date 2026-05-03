نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني المتميز الذي أثرى الساحة الموسيقية العربية على مدار عقود طويلة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أن الراحل كان نموذجًا للفن الأصيل، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، وقدم العديد من الأعمال التي ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال.

وأضاف أن الفنان الكبير هاني شاكر كان له دور بارز في إثراء الحركة الثقافية والفنية، وقام بالكثير من الجهود من أجل تنظيم وتطوير القطاع الفني في مصر إبان توليه نقابة المهن الموسيقية.

وأعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد الفنان الكبير هاني شاكر، ولجميع محبيه في مصر والعالم العربي، ولأسرة الفن المصري والعربي.