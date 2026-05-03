إعلان

كان نموذجًا للفن الأصيل.. الأعلى للإعلام ينعى الفنان الكبير هاني شاكر

كتب : أحمد عبدالمنعم

08:25 م 03/05/2026

المهندس خالد عبد العزيز رئيس الأعلى للإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ببالغ الحزن والأسى، الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفني المتميز الذي أثرى الساحة الموسيقية العربية على مدار عقود طويلة.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز أن الراحل كان نموذجًا للفن الأصيل، وترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الأغنية المصرية والعربية، وقدم العديد من الأعمال التي ستظل خالدة في ذاكرة الأجيال.

وأضاف أن الفنان الكبير هاني شاكر كان له دور بارز في إثراء الحركة الثقافية والفنية، وقام بالكثير من الجهود من أجل تنظيم وتطوير القطاع الفني في مصر إبان توليه نقابة المهن الموسيقية.

وأعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد الفنان الكبير هاني شاكر، ولجميع محبيه في مصر والعالم العربي، ولأسرة الفن المصري والعربي.

هاني شاكر الأعلى للإعلام أمير الغناء العربي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
أخبار المحافظات

أبراج مخالفة.. إقالة مدير تنظيم شرق شبرا الخيمة خلال جولة مفاجئة لمحافظ
"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"بعد الهزيمة من اليونايتد".. موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي
قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في اتهامه بسب جماهير الأهلي
متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد
أخبار مصر

متحدث الوزراء: اكتشاف الغاز الجديد في دلتا النيل يقلل من فاتورة الاستيراد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة