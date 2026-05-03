مهرجان القاهرة السينمائي ينعى هاني شاكر: علامة مضيئة في سماء الفن العربي

كتب : منى الموجي

08:18 م 03/05/2026

نعى مهرجان القاهرة السينمائي، في بيان صحفي، "أمير الغناء العربي" المطرب الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 3 مايو بعد صراع مع المرض تاركا إرثا فنيا كبيرا.

وجاء في بيان مهرجان القاهرة السينمائي "بقلوب يعتصرها الحزن، ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان الكبير هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي غادر دنيانا تاركًا خلفه تراثًا فنيًا خالدًا، ومسيرة إبداعية امتدت لعقود، كان خلالها علامة مضيئة في سماء الفن العربي، بما امتلكه من موهبة أصيلة، وحضور طاغٍ جعله رمزًا للالتزام الفني والعمق الإنساني، تاركًا أثرًا باقيًا في قلوب أجيال تربت على أعماله وشخصيته الرفيعة".

حسين فهمي: هاني شاكر جمع بين الرقي والأصالة

وأعرب الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن حزنه العميق لرحيله، قائلًا: "رحل الفنان العظيم هاني شاكر، وستبقى أعماله بيننا بما قدمه للفن من إبداعات خالدة وتجارب ملهمة. كان إنسانًا وفنانًا من طراز نادر، جمع بين الرقي والأصالة، وكان طوال الوقت رمزًا للفنان المصري الملتزم والمثقف. فقدنا قامة فنية كبيرة، ورفيق مشوار، وأخًا عزيزًا لكثير من الفنانين. رحمه الله رحمة واسعة."

وقدم المهرجان واجب العزاء إلى أسرة الفنان الراحل ومحبيه، وإلى كل من عرفه أو تأثر بفنه، مؤكدًا أن ذكراه ستظل حية، وأن إسهاماته ستبقى نبراسًا للفن الجاد والراقي.

ورحل عن عالمنا هاني شاكر بعد مروره بأزمة صحية استدعت إجراء تدخل جراحي ثم سفره إلى فرنسا لاستكمال العلاج، إلا أن حالته تدهورت خلال الفترة الماضية، ليرحل اليوم عن عمر 73 عاما.

