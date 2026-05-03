"لم أفقد أبا فقط".. نجل هاني شاكر يودعه بكلمات مؤثرة

كتب : مصطفى حمزة

04:11 م 03/05/2026

هاني شاكر

رحل المطرب هاني شاكر عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز 73 عاماً، في أحد مستشفيات فرنسا.

ماذا كتب مجل هاني شاكر؟

وأعلن شريف نجل المطرب الكبير عن الوفاة، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخي، فقيد الوطن العربي أمير الغناء العربي هاني شاكر".

وتابع: "لم أفقد أباً فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي، اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

نقابة المهن الموسيقية تنعى هاني شاكر

ونعت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والاسى الفنان الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإنجازات، شكلت علامة فارقة في تاريخ الغناء العربي.

