أجرت الجهة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب، المقرر إقامته في الساحل الشمالي، تعديلا جديدا على أسعار التذاكر.

وكشفت الشركة، عبر منصة حجز التذاكر، عن طرح فئة جديدة "رويال" في الجهتين اليمنى واليسرى، وصلت قيمتها إلى 30 ألفاً و250 جنيهًا.

تفاصيل الحفل



وتقدم شيرين عبد الوهاب الحفل في "جولف بورتو" بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المقبل، بعد 4 سنوات من آخر حفل لها في مصر، ويتولى تنظيمه منظم الحفلات ياسر الحريري.

وتراوحت أسعار تذاكر الحفل، بعد طرح الفئات الجديدة، بين 1000، و1100، و1500، و2500، و6000، و6600، و7000، و7700، و10000، و15000، و16500، و25000، و 27500 جنيه في أماكن الوقوف.

ووصلت أسعار الطاولات التي تضم كل منها 10 أفراد إلى 250000 جنيه.

تباعًا تباعًا



ومن ناحية أخرى، وصل عدد مشاهدات أغنية "تباعًا تباعًا" التي طرحتها المطربة شيرين عبد الوهاب إلى ما يزيد عن 10 ملايين و100 ألف مشاهدة، وواصلت تصدرها قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أقرا ايضا

على هامش مهرجان كان.. هاني سلامة يحتفل بمئوية يوسف شاهين





حلمي عبدالباقي يكشف مفاجآت جديدة عن خلافه مع نقابة الموسيقيين



