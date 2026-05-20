خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وذلك في أول مشاركة لها بالمهرجان العالمي.

إطلالات يارا السكري

ونشرت برنامج "ET بالعربي" مقطع فيديو على موقع "انستجرام"، من مشاركة يارا السكري في عرض فيلم للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار وسط حضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما العالمية.

وظهرت يارا السكري مرتدية فستانا باللون الأبيض، نالت إشادات واسعة من متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد ظهور يارا السكري في مهرجان كان خطوة جديدة في مشوارها الفني، خاصة مع اهتمامها مؤخرًا بالتواجد في الفعاليات الفنية العالمية.

يارا السكري تنتظر عرض فيلم صقر وكناريا

تشارك الفنانة يارا السكري الفنان شيكو والفنان محمد إمام بطولة فيلم "صقر وكناريا" المقرر عرضه بالسينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من خالد الصاوي، انتصار، نسرين أمين، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي.

