أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 21 مايو 2026 وحتى الاثنين 25 مايو 2026، مؤكدة استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس يسود معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، على أن يصبح الطقس معتدلًا ليلًا.

وأضافت "الأرصاد" أنه من المتوقع تكون شبورة مائية في الفترة من 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في مستوى الرؤية الأفقية.

أشارت إلى استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الخميس وحتى الاثنين، على فترات متقطعة، بما يسهم في تلطيف الأجواء أحيانًا، مع ضرورة توخي الحذر أثناء فترات نشاطها.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح درجاتها بين 29 و31 درجة للعظمى، وبين 18 و19 للصغرى خلال الفترة، بينما تسجل السواحل الشمالية درجات عظمى من 23 إلى 25 درجة وصغرى من 16 إلى 17 درجة.

وأضافت: أما شمال الصعيد فتتراوح درجات الحرارة العظمى به بين 30 و34 درجة والصغرى بين 17 و18 درجة، في حين تشهد مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة أعلى، إذ تتراوح العظمى بين 35 و38 درجة والصغرى بين 20 و24 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه التوقعات قابلة للتحديث في ضوء التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خاصة خلال فصل الربيع، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية أولًا بأول واتخاذ التدابير اللازمة.

