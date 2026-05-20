بفستان وردي.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في مهرجان كان السينمائي

"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

تفاصيل إطلالة ياسمين صبري

وظهرت ياسمين بإطلالة راقية وبسيطة، إذ ارتدت فستان أسود ضيق وجريء أبرز رشاقتها، مزين بطرحة التفت حول رقبتها، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة مع مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين أشادوا بأناقتها، وجاءت أبرز التعليقات، كالتالي: "جميلة الجميلات"،"الجمال كله"، "تحفة"، "جميلة بشكل مفرط".

وكانت ياسمين صبري خطفت الأنظار خلال الأيام الماضية أثناء مشاركتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 79.

آخر أعمال ياسمين صبري

وغابت ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، بعد ظهورها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "الأميرة - ضل حيطة".

كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم "نصيب" مع معتصم النهار، إلى جانب فيلم "مطلوب عائليًا" مع كريم عبد العزيز.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟





مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"



