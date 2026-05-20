شاركت الفنانة مي كساب جمهورها صورة من كواليس مسلسل اللعبة5، جمعتها بأبطال وصناع العمل، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الصورة قائلة: "جمهور اللعبة، جمهور كبير وجمهور عظيم، أديله عمري وبرضه قليل، بنحبكم أوي أوي".

وضمت الصورة عددا من أبطال المسلسل، من بينهم أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، شيكو، محمد ثروت، سامي مغاوري، وميرنا جميل، إلى جانب مخرج العمل معتز التوني.

يذكر أن الموسم الخامس من مسلسل اللعبة5، والذي حمل عنوان "الكلاسيكو"، عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وشارك في بطولة العمل كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أحمد سعد والي، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

وشاركت مي كساب مؤخرًا في مسلسل نون النسوة، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026 على شاشة MBC مصر، بمشاركة هبة مجدي، أحمد الرافعي، محمد جمعة، وجوري بكر، والعمل من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.



