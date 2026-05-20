إعلان

مي كساب تنشر صورة مع أبطال "اللعبة": "جمهور عظيم"

كتب : نوران أسامة

11:30 ص 20/05/2026 تعديل في 12:05 م

مسلسل اللعبة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها صورة من كواليس مسلسل اللعبة5، جمعتها بأبطال وصناع العمل، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وعلقت مي على الصورة قائلة: "جمهور اللعبة، جمهور كبير وجمهور عظيم، أديله عمري وبرضه قليل، بنحبكم أوي أوي".

وضمت الصورة عددا من أبطال المسلسل، من بينهم أشرف عبدالباقي، هشام ماجد، شيكو، محمد ثروت، سامي مغاوري، وميرنا جميل، إلى جانب مخرج العمل معتز التوني.

أبطال مسلسل "اللعبة"


يذكر أن الموسم الخامس من مسلسل اللعبة5، والذي حمل عنوان "الكلاسيكو"، عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وشارك في بطولة العمل كل من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد ثروت، وأحمد فتحي، وهو من تأليف أحمد سعد والي، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

مشاركة مي كساب في رمضان 2026
وشاركت مي كساب مؤخرًا في مسلسل نون النسوة، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان 2026 على شاشة MBC مصر، بمشاركة هبة مجدي، أحمد الرافعي، محمد جمعة، وجوري بكر، والعمل من تأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر.


اقرأ أيضًا:
حدث بالفن | وفاة الفنان محمد عابدين وأزمة آية سماحة وعبدالله رشدي واعتذار بدرية طلبة لـ العوضي

إطلالة ملكية.. 15 صورة لـ يارا السكري في ظهورها الأول بمهرجان كان

تم تصويره في ٤ دول.. تفاصيل الفيلم الوثائقي "الشارخ..صخر الضاد"

مسلسل اللعبة مي كساب هشام ماجد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم
رياضة محلية

التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم
أمين الفتوى: صكوك الأضحية تجزئ شرعًا وهذا هو الأفضل (فيديو)
أخبار

أمين الفتوى: صكوك الأضحية تجزئ شرعًا وهذا هو الأفضل (فيديو)
الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز؟ خبيرة أبراج تتوقع بطل الدوري المصري
رياضة محلية

الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز؟ خبيرة أبراج تتوقع بطل الدوري المصري

قرار بشأن "كروان مشاكل" ومالكة كافيه في اتهام تنظيم حفل دون ترخيص
حوادث وقضايا

قرار بشأن "كروان مشاكل" ومالكة كافيه في اتهام تنظيم حفل دون ترخيص
"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا
أخبار مصر

"تعقيم شامل وتوعية للعاملين".. تحرك استباقي من "السياحة" لمواجهة إيبولا

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة