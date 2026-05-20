أبدى المطرب حلمي عبدالباقي دهشته من تصاعد أزمته داخل نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أن إعادة فتح ملف قديم بعد مرور عامين أثار لديه العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل عدم وجود أي تحركات خلال الفترة الماضية.

وأوضح حلمي عبدالباقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، أن قرار وقف مهامه النقابية صدر منذ فترة قبل نهاية العام، لكنه لم يتوقع أن تتطور الأمور إلى أزمة واسعة داخل الوسط الفني، لافتًا إلى أن علاقته بالنقيب مصطفى كامل كانت قوية للغاية، وكان يعتمد عليه في احتواء بعض الأزمات النقابية.

وأكد عبدالباقي أن هدفه طوال فترة عمله كان خدمة أعضاء النقابة ودعم زملائه الموسيقيين، نافيًا استغلال منصبه لتحقيق أي مصالح شخصية، مشيرًا إلى أن الجدل المثار حول قرارات التحقيق والشطب دفعه للخروج والرد بشكل مباشر على الاتهامات المتداولة خلال الأيام الأخيرة.

اتهامات ضد حلمي عبدالباقي

وواجه الفنان حلمي عبدالباقي، اتهامات بوجود مخالفات مالية، وأخرى إدارية، وكذلك وجود تجاوزات في ممارسة مهامه كوكيل أول للنقابة، وهو ما نفاه في أكثر من بث ومقاطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، ووصفها الاتهامات بأنها "محاولات للإطاحة به".

