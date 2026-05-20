إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

01:24 م 20/05/2026 تعديل في 01:38 م

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، في منتصف تعاملات الأربعاء 20-5-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4540 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5837 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6810 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7782 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب نحو 54480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242020 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 389100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 4490 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد ظهورها في مهرجان كان.. أجمل إطلالات عارضة الأزياء ميليسا أصلي يازجي
علاقات

بعد ظهورها في مهرجان كان.. أجمل إطلالات عارضة الأزياء ميليسا أصلي يازجي

اكتساح أبيض.. ماذا يقول تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل موقعة الحسم؟
رياضة محلية

اكتساح أبيض.. ماذا يقول تاريخ مواجهات الزمالك وسيراميكا قبل موقعة الحسم؟
من بينها موسم الحج.. "CNN" تكشف أسباب تراجع ترامب عن ضرب إيران
شئون عربية و دولية

من بينها موسم الحج.. "CNN" تكشف أسباب تراجع ترامب عن ضرب إيران
حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب
أخبار

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز؟ خبيرة أبراج تتوقع بطل الدوري المصري
رياضة محلية

الأهلي أم الزمالك أم بيراميدز؟ خبيرة أبراج تتوقع بطل الدوري المصري

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة