محافظ الفيوم يعلن تخصيص 213 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

كتب : حسين فتحي

12:00 م 20/05/2026 تعديل في 01:44 م

محمد هانئ غنيم

أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، تخصيص 213 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف مراكز وقرى المحافظة، إلى جانب المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال العيد.

ساحات صلاة عيد الأضحى

وأوضح محافظ الفيوم، أن مديرية الأوقاف انتهت من تجهيز الساحات والمساجد الكبرى بمختلف أنحاء المحافظة لاستقبال المصلين، مع إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين لصلاة عيد الأضحى المبارك، لضمان انتظام الشعائر بجميع الساحات المخصصة.

وأشار إلى أن أعمال تجهيز الساحات تتم تحت إشراف مديرية الأوقاف، وبالتنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين خلال أداء الصلاة.

أماكن ساحات صلاة العيد

وأضاف المحافظ، أن الساحات الـ213 المخصصة لصلاة عيد الأضحى جرى توزيعها على مختلف مراكز ومدن المحافظة، بواقع 11 ساحة ببندر الفيوم، و44 ساحة بمركز الفيوم، و51 ساحة بمركز ومدينة إطسا، و32 ساحة بمركز ومدينة سنورس، و36 ساحة بمركز ومدينة طامية، و23 ساحة بمركز ومدينة يوسف الصديق، و16 ساحة بمركز ومدينة أبشواي.

وأكد محافظ الفيوم، استمرار المتابعة الميدانية لكافة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، لضمان جاهزية الساحات والمساجد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

