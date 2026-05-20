ينتظر عشاق كرة القدم المصرية حسم لقب الدوري المصري، إذ تقام 3 مباريات مصيرية، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، حيث يصطدم الزمالك بسيراميكا كليوباترا، بينما يستضيف بيراميدز سموحة ويحل الأهلي ضيفا على المصري البورسعيدي.

وتشهد الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، صراعا بين 3 أندية لأول مرة في تاريخ المسابقة، إذ يمتلك الزمالك والأهلي وبيراميدز حظوظا للتتويج باللقب، لكن بنسب مختلفة.

فرص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الفوز بلقب الدوري المصري

الزمالك الأوفر حظا في التتويج بالدوري المصري، إذ يكفيه التعادل لحصد اللقب الـ15 في مسيرته.

بينما يحتاج بيراميدز لتحقيق الانتصار مع خسارة الفارس الأبيض، أما الأهلي ينتظر هزيمة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وتعادل السماوي مع سموحة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، وخلفه بيراميدز 51 نقطة، ثم الأهلي 50 نقطة.

ومن خلال التشكيلات المتوقعة لكل من الأهلي والزمالك وبيراميدز، توقعت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، حظوظ أبرز اللاعبين، وكذلك الفريق الأقرب للفوز بلقب الدوري المصري.

حظوظ أبرز نجوم الأهلي في مواجهة المصري:

حارس مرمى: مصطفى شوبير/ 17 مارس 2000 (برج الحوت): الشمس والقمر والمريخ في وضع داعم ويمنحه ذلك نشاطا وطاقة ولياقة بدنية كبيرة.

مدافع: ياسين مرعي/ 7 نوفمبر 2001 (برج العقرب): القمر في وضع داعم يمنحه إصرارا على إثبات نفسه، وذلك رغم شعوره بالتشوش، عموما يجب أن يحاول مضاعفة انتباهه، وأن يحمي نفسه من الإصابة.

ظهير أيمن: محمد هاني/ 25 يناير 1996 (برج الدلو): رغم معاكسة الشمس والمريخ له، يستطيع أن يتغلب على الضغوط، إن وجود عدة كواكب في وضع داعم (نبتون وزحل وعطارد وأورانوس) كل ذلك يمنحه قدرة على التصرف بحكمة وسرعة في كل المواقف والمفاجآت، كما أن القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه قرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.

لاعب خط وسط: مروان عطية/ 12 أغسطس 1998 (برج الأسد): القمر في منزل الصحة السلبي ما يجعل طاقته البدنية أقل، ومن المهم أن يحمي نفسه من الإصابات، ورغم ذلك عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحه استعدادا للتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق.

مهاجم: أشرف بن شرقي/ 24 سبتمبر 1994 (برج العذراء): الشمس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانه نشاطا وطاقة ويقظة وحسن تصرف سريع، سيكون متألقا وقد يصيب أهداف، كما أن فينوس والقمر بمنزل الأصدقاء يمنحه روح تعاون مع زملائه في الفريق.

حظوظ أبرز لاعبي الزمالك في مواجهة سيراميكا:

حارس مرمى: محمد عواد/ 6 يوليو 1996 (برج السرطان): فينوس والقمر في برجه يمنحانه تألقا وحضورا وثقة بالنفس، كما أن الشمس والمريخ بمنزل الأصدقاء يمنحانه إصرارا على مقاومة أي شعور بالتشوش.

مدافع: حسام عبد المجيد/ 30 ابريل 2001 (برج الثور): الشمس والمريخ في برجه يمنحانه إشراقة وإصرارا وحيوية، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

ظهير أيسر: أحمد فتوح/ 22 مارس 1998 (برج الحمل): فينوس والقمر معاكسان ويصيبه ذلك بعدم التركيز، ورغم ذلك عطارد داعم ويمنحه قدرة على التحرك بسرعة.

لاعب وسط مهاجم: عبد الله السعيد/ 13 يوليو 1985 (برج السرطان): هو الأفضل في هذه المباراة، رغم الضغوط، الشمس والمريخ داعمان ويمنحانه طاقة بدنية ويستطيع أن يتحرك بسرعة ونشاط، ولديه أيضا روح تعاون مع زملائه في الفريق، كما أن القمر في برجه يجعله مسيطرا على أدواته وعلى أرض الملعب.

مهاجم: عدي الدباغ/ 3 ديسمبر 1998 (برج القوس): قد يكون مشوشا بعض الشيء بسبب مواجهة عطارد ويجب أن يحمي نفسه من الإصابة، ومع ذلك الشمس والقمر يساعدانه على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم، ويخطط أيضا جيدا لكل خطوة.

حظوظ أبرز لاعبي بيراميدز في مواجهة سموحة:

حارس مرمى: أحمد الشناوي/ 14 مايو 1991 (برج الثور): الشمس والمريخ في برجه يمنحانه إشراقة وإصرارا وحيوية، فقط يجب أن يحمي نفسه من الإصابة.

مدافع: محمد الشيبي/ 21 يناير 1993 (برج الدلو): رغم معاكسة الشمس والمريخ له، يستطيع أن يتغلب على الضغوط، إن وجود عدة كواكب في وضع داعم (نبتون وزحل وعطارد وأورانوس) كل ذلك يمنحه قدرة على التصرف بحكمة وسرعة في كل المواقف والمفاجآت، كما أن القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه قدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.

لاعب وسط مهاجم: ناصر ماهر/ 8 فبراير 1997 (برج الدلو): رغم معاكسة الشمس والمريخ له، يستطيع أن يتغلب على الضغوط، إن وجود عدة كواكب في وضع داعم (نبتون وزحل وعطارد وأورانوس) كل ذلك يمنحه قدرة على التصرف بحكمة وسرعة في كل المواقف والمفاجآت. كما أن القمر بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه قدرة على تنظيم جهوده وتوظيفها في اتجاه سليم.

مهاجم: فيستون ماييلي/ 28 يونيو 1994 (برج السرطان): هو الأفضل في هذه المباراة، رغم الضغوط، الشمس والمريخ داعمان ويمنحانه طاقة بدنية ويستطيع أن يتحرك بسرعة ونشاط، ولديه أيضا روح تعاون مع زملائه في الفريق، كما أن القمر في برجه يجعله مسيطرا على أدواته وعلى أرض الملعب.

توقعات عبير فؤاد لبطل الدوري المصري

توقعت خبيرة الأبراج، فوز الأهلي على المصري وكذلك بيراميدز على سموحة، بينما أشارت إلى أن الزمالك "برجه الجدي" والقمر اليوم في مواجهته، وهذا قد يقلل من حظوظه في الفوز، مضيفة أن اجتهاد لاعبيه قد يمنح الفارس الأبيض الانتصار وتحقيق لقب الدوري، كاشفة أن الثنائي محمد عواد وعبد الله السعيد لديهم حظ كبير.

وبحسب ما توقعته "عبير فؤاد"، تبقى احتمالات الفوز بلقب الدوري قائمة بين الزمالك وبيراميدز، ففي حال انتصار الأول أو تعادله يتوج باللقب، بيما يحتاج الثاني للفوز مع خسارة الفارس الأبيض للتتويج بالدوري، بينما فوز الأهلي مع فوز بيراميدز يقضي على فرص الأحمر في حسم اللقب.