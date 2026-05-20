قرار بشأن "كروان مشاكل" ومالكة كافيه في اتهام تنظيم حفل دون ترخيص

كتب : أحمد عادل

01:32 م 20/05/2026

كروان مشاكل

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حفظ التحقيقات في القضية المتهم فيها صانع المحتوى كروان مشاكل ومالكة كافيه بمدينة نصر، بشأن اتهامات تتعلق بالدعوة إلى تنظيم حفل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل "كروان مشاكل" بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على صانع المحتوى المعروف بـ"كروان مشاكل" ومالكة الكافيه، عقب تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحضور فعالية داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة نصر، دون استخراج التصاريح القانونية اللازمة.

تفاصيل التحريات

وكشفت التحريات أن الدعوة كانت تتعلق بحفل لأحد أصدقاء المتهم داخل الكافيه، ما استدعى تدخل الجهات المختصة للتحقق من مدى قانونية إجراءات تنظيم الفعالية.

وانتهت التحقيقات إلى قرار النيابة العامة بحفظ القضية.

