نزاع "الإيجار القديم" يورط مالك عقار في تخريب محل مستأجر بالشرقية

كتب : علاء عمران

01:43 م 20/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مالك عقار بتحطيم محل تجاري مؤجر له بمحافظة الشرقية.

تحريات الأمن تكشف مفاجأة في واقعة تحطيم المحل

وبالفحص والتحري، تبين أنه بتاريخ 11 من الشهر الجاري تلقى مركز شرطة منيا القمح بلاغًا من نجل القائم على النشر، أفاد فيه بأن والده يستأجر محلًا تجاريًا داخل عقار مملوك للمشكو في حقه بنظام الإيجار القديم.

وأضاف مقدم البلاغ أن مالك العقار قام بتحطيم حائط المحل من داخل الشقة الخاصة به، ما تسبب في إتلاف بعض محتويات المحل التجاري.

ومن جانبه، نفى المشكو في حقه الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا حصوله على قرار صادر من الجهات المختصة بترميم العقار، خوفًا من تعرضه للانهيار وتهديد سلامة السكان.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

