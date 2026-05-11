تصدرت أغنية "تباعاً تباعاً" التي طرحتها المطربة شيرين عبدالوهاب قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً على موقع يوتيوب، بالتزامن مع تصاعد الجدل عبر مواقع التواصل حول الأغنية.

ووصل عدد مشاهدات "تباعاً تباعاً" إلى ما يزيد عن المليون و100 ألف مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بعد يومين من طرحها.

وتحدث الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن تصاعد الجدل عقب طرح أغاني شيرين عبد الوهاب.

طارق الشناوي يرد على جدل "تباعاً تباعاً"

وقال طارق الشناوي: "شيرين عبد الوهاب تعتبر شخصية مشتعلة دوماً، وتريند يفرض نفسه منذ سنوات، وذلك بسبب طلاقها وزواجها، والأحداث الساخنة التي عاشتها وتابعناها جميعاً".

وأوضح: "المسألة بالدرجة الأولى تخص شيرين عبد الوهاب نفسها، باعتبارها تحولت إلى شخصية جدلية؛ فمن أحبها سارع بدعمها، ومن انتقد الأغنية أيضاً لم تغب عنه أنها تخصها".

تأثير الجدل على شيرين عبدالوهاب

ورداً على سؤال عن مدى تأثير الجدل حول أغانيها، وهل هو سلبي أم إيجابي؟ أجاب طارق الشناوي: "الصدى الذي نجده حالياً هو مؤشر إيجابي، والدليل أن نفس الجدل لم يؤثر سلبياً على استقبال الناس أغنيتها السابقة (الحضن شوك)، والمؤشرات توضح أن هناك صدى وتفاعلاً حدثا مع (تباعاً تباعاً)، ويؤكد أن لها مكانتها في قلوب الناس".

وشهدت أغنية "تباعاً تباعاً" التعاون الثاني على التوالي بين شيرين عبد الوهاب وصناع أغنيتها "الحضن شوك"، وهم: عزيز الشافعي مؤلفاً وملحناً، والموزع الموسيقي توما، والمنتج المنفذ ميدو فؤاد، وسوني ميوزيك الشرق الأوسط.

