شارك الفنان هاني سلامة صورًا جديدة عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، من احتفالية مئوية المخرج الراحل يوسف شاهين، المقامة على هامش مهرجان كان السينمائي.

وعلق سلامة على الصور قائلًا: "من احتفالية مئوية المخرج الكبير يوسف شاهين على هامش مهرجان كان السينمائي برعاية وزارة الخارجية والسفارة المصرية بباريس".

وينتظر هاني سلامة عرض مسلسله الجديد "الذنب"، بعدما انتهى من تصوير جميع مشاهد العمل، دون تحديد موعد عرضه حتى الآن.

ويجسد هاني سلامة خلال الأحداث شخصية "الدكتور سليمان"، وهي شخصية تحمل العديد من التحولات النفسية والداخلية المعقدة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من ماجد المصري، درة، كارولين عزمي، محمد القس، ميريهان حسين، هيا فياض، وطارق النهري، والعمل من قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

