أعلن الفنان الأردني السيلاوي اعتزاله الغناء بشكل نهائي، وذلك من خلال مقطع صوتي أعاد نشره عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

السيلاوي يعلن اعتزاله الغناء



وقال السيلاوي: "السلام عليكم، أنا حسام حسين المعروف بالسيلاوي. أنا ملتزم مع شركات وبعقود موثقة، وشغف وحب للفن، وعندي عدد من الأعمال لازم أوفيها وعددها 18 عملا، ورح ينزلوا على شكل ألبومين".

وأضاف: "بعد هيك أنا بكون وفيت شغفي ووفيت وعدي للناس ووفيت التزاماتي، وبعدها أو بيناتهم أو قبلها أنا مش موجود، وهذه آخر أيامي على الشاشة لأن في حق عليا لازم أوفيه هو ربي وأهلي ونفسي وعلاجي وبنتي، ما بقدر أكون حسام سيلاوي بنفس الوقت وما عندي شغل تاني بالوقت الحالي، لكن من ترك أمرًا لله عوضه الله بخير منه، عندي عدد قليل من الأعمال تم الاتفاق عليها وهتكون آخر سنة ليا".

وكان المطرب الأردني حسام السيلاوي أثار حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد تصريحاته حول الدين، والتي اعتبرها البعض مسيئة للشيوخ، كما وجهت إليه اتهامات بازدراء الأديان، ما تسبب في موجة انتقادات كبيرة، خاصة بعد إعلان أسرته تبرؤها منه.

أبرز أعمال السيلاوي



يذكر أن من أشهر أعمال السيلاوي أغنية لما تكوني التي طرحها عام 2022 وحققت ملايين المشاهدات، وأغنية عشانك، كما قدم عددًا من الأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا، منها "شايف طيفك" و"قدام الجميع" و"ياما".

