ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث كوبري بنها بعد إصابة 5 أشخاص

قناة السويس توقع عقدًا مع مجموعة NERI الإيطالية لتصدير قاطرتين حديثتين

استلام 223 ألف طن قمح بصوامع وشون بني سويف منذ بداية موسم التوريد

انطلقت فعاليات معرض الملابس الخيري في دورته الـ 39، والذي تنظمه كلية الطب بالمجمع الطبي بجامعة الإسكندرية، بحضور قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

توفير ملابس بأسعار مناسبة

وأشاد الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون خلال الفترات المقبلة بما يعزز دور الكلية في خدمة منتسبيها والمجتمع.

وأشار إلى أن هذه المعارض تمثل دورًا فعالًا في دعم الطلاب والطالبات بكلية الطب والمدينة الجامعية، إلى جانب العاملين بالكلية، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة ومدعومة.

تفاصيل محتويات المعرض

ضم المعرض تشكيلة متنوعة من الملابس والأحذية والشنط والمشغولات اليدوية والمستلزمات المنزلية، بالإضافة إلى المأكولات، وذلك بأسعار مدعومة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المنتفعين.

يقام المعرض تحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، في إطار حرص الجامعة على دعم منتسبيها وتعزيز دورها المجتمعي.