رئيس شباب النواب يعلن نقل مباراة الاتحاد و الإسماعيلي إلى ستاد الإسكندرية

كتب : نشأت حمدي

01:40 م 20/05/2026

النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة

أعلن النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن نجاحه في إنهاء المفاوضات مع المسؤولين المعنيين لنقل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي لتقام على أرض ستاد الإسكندرية.

جاء هذا التحرك استجابة لمطالب جماهير نادي الاتحاد، بإقامة المباراة على ملعبها، لما يمثله ذلك من دعم معنوي للفريق وتسهيل حضور المشجعين.

و من المقرر بعد الاستجابة لمطالب رئيس لجنة الشباب أن تقام مباراة الاتحاد السكندري و الإسماعيلي، في الجولة قبل الأخيرة من بطولة دوري نايل، يوم السبت المقبل بدلاً من الجمعة، على استاد الإسكندرية بدلا من برج العرب في تمام الساعة الثامنة.

الإسماعيلي الإتحاد البرلمان

