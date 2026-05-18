يواجه المطرب بهاء سلطان أزمة جديدة قبل طرح ألبومه الجديد، والذي يعد الأول بعد فسخ تعاقده مع شركة "روتانا ميوزيك".

وبدأت الأزمة مع لجوء الشركة إلى إعادة طرح أغنيتي "اترموا" و"رسيني"، وهما الأغنيتان اللتان سبق وقدمهما بهاء سلطان في ألبومه "رسيني" في مايو 2025، وذلك تحت عنوان "ميدلي 2".

ألبوم بهاء سلطان الجديد

وجاء طرح "ميدلي 2" عقب انتهاء تعاقد بهاء سلطان مع الشركة، وحسم الخلافات المالية التي نشأت بينهما، قبل تعاقده مع المنتج حمدي بدر لطرح أغانيه الجديدة.

وقام بهاء سلطان مؤخراً بالانتهاء من وضع اللمسات النهائية على ألبوم غنائي من المقرر طرحه في يونيو المقبل، ويشهد تعاونه مع عزيز الشافعي، ومنة القيعي، وأحمد حسن راؤول، وآخرين.

دويتو "الغلاوة"

وتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتهاء بهاء سلطان من تسجيل دويتو غنائي مع المطربة شيرين عبد الوهاب بعنوان "الغلاوة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ونفى مصدر مقرب من المطربة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، صحة ذلك قائلاً: "حتى الآن لا صحة لهذا الكلام، والكل فوجئ بانتشاره".

وجاء الحديث عن الدويتو بالتزامن مع تولي ناصر بجاتو إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب، إلى جانب مسؤوليته في إدارة أعمال بهاء سلطان.

أقرا أيضا

أزمات فيلم "أسد".. من اتهامات "الأفروسنتريك" إلى منع "الجلباب الصعيدي"





45 مليونا في الأسطورة ونصيحته للشباب..أبرز تصريحات محمد رمضان مع عمرو أديب



