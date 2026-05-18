مفاجأة "الميدلي" ومصير دويتو شيرين.. ماذا يحدث بكواليس ألبوم بهاء سلطان؟

كتب : مصطفى حمزة

02:06 م 18/05/2026 تعديل في 02:39 م
    شيرين عبد الوهاب
    بهاء سلطان
    بهاء سلطان
    بهاء سلطان وشيرين عبدالوهاب

يواجه المطرب بهاء سلطان أزمة جديدة قبل طرح ألبومه الجديد، والذي يعد الأول بعد فسخ تعاقده مع شركة "روتانا ميوزيك".

وبدأت الأزمة مع لجوء الشركة إلى إعادة طرح أغنيتي "اترموا" و"رسيني"، وهما الأغنيتان اللتان سبق وقدمهما بهاء سلطان في ألبومه "رسيني" في مايو 2025، وذلك تحت عنوان "ميدلي 2".

ألبوم بهاء سلطان الجديد

وجاء طرح "ميدلي 2" عقب انتهاء تعاقد بهاء سلطان مع الشركة، وحسم الخلافات المالية التي نشأت بينهما، قبل تعاقده مع المنتج حمدي بدر لطرح أغانيه الجديدة.

وقام بهاء سلطان مؤخراً بالانتهاء من وضع اللمسات النهائية على ألبوم غنائي من المقرر طرحه في يونيو المقبل، ويشهد تعاونه مع عزيز الشافعي، ومنة القيعي، وأحمد حسن راؤول، وآخرين.

دويتو "الغلاوة"

وتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتهاء بهاء سلطان من تسجيل دويتو غنائي مع المطربة شيرين عبد الوهاب بعنوان "الغلاوة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ونفى مصدر مقرب من المطربة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، صحة ذلك قائلاً: "حتى الآن لا صحة لهذا الكلام، والكل فوجئ بانتشاره".

وجاء الحديث عن الدويتو بالتزامن مع تولي ناصر بجاتو إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب، إلى جانب مسؤوليته في إدارة أعمال بهاء سلطان.

ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
القوات المسلحة تدعو أسر شهداء ومصابي الحروب للحصول على تعويض 100 ألف جنيه
16 محطة تدخل الخدمة.. النقل توسّع شبكة الأتوبيس الترددي BRT أعلى الدائري
الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد
