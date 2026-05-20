لفتت اليوتيوبر السورية بيسان إسماعيل الأنظار خلال ظهورها الأول على السجادة الحمراء في الدورة الـ79 من مهرجان كان السينمائي 2026.

إطلالة جريئة على السجادة الحمراء



ظهرت بيسان بفستان وردي جريء بصيحة الظهر المكشوف وبتصميم "حورية البحر"، تميز بأنه مزينا بتطريزات الكريستال اللامعة، إضافة إلى "فيونكة" مطرزة بالكامل.



وجاء الفستان بقصة ضيقة وانسيابية أبرزت رشاقتها، بينما اعتمدت مكياجا ورديا ناعما وتسريحة شعر مرفوعة للأعلى.



كما نسقت إطلالتها مع مجوهرات من دار "Ferri Firenze"، عبارة عن أقراطا دائرية وأسورة وخاتما.









احتفال بعيد ميلادها في مهرجان كان

واحتفلت بيسان بعيد ميلادها خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت في إطلالة أخرى بفستان أبيض مزين بتطريزات فضية لامعة أضفت عليه لمسة من الفخامة، وزينت تسريحة شعرها بتاج لافت أضفى لمسة ملكية على إطلالتها.



ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" وثقت من خلاله أجواء الاحتفال وظهرت فيه برفقة شقيقها نوار ووالدتها، وعلقت عليه قائلة: "عيد ميلادي في فرنسا هذا العام".

من هي بيسان إسماعيل؟



تعد بيسان إسماعيل واحدة من أشهر صانعات المحتوى الشابات في العالم العربي، إذ حققت شهرة واسعة عبر يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي من خلال فيديوهات التحديات واليوميات والغناء.



كما اتجهت إلى المجال الغنائي وقدمت عددا من الأغاني الشبابية التي لاقت انتشارا كبيرا، إلى جانب اهتمامها بعالم الموضة والإطلالات العصرية التي تحرص على مشاركتها مع جمهورها باستمرار.

- وُلدت بيسان في 17 مايو 2003.

- تبلغ من العمر 23 عاما.

- من مواليد سوريا وتقيم حاليا في دبي.

- دخلت مجال السوشيال ميديا وصناعة المحتوى منذ عام 2016 بعد إطلاق قناتها الخاصة على منصة "يوتيوب".

- حققت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- اشتهرت بمحتوى اليوميات والتحديات والمغامرات، إضافة إلى مقاطع الغناء التي تقدمها عبر منصاتها المختلفة.

- تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة على مواقع التواصل، أبرزها يوتيوب وإنستجرام وسناب شات وفيسبوك.

- ركزت في مسيرتها الفنية على تقديم الأغاني الشبابية العصرية بلهجات عربية مختلفة، بينها العراقية والخليجية والمصرية.

- أعلنت خطوبتها من التيكتوكر الفلسطيني أنس الشايب في ديسمبر 2023، قبل أن تنفصل عنه لاحقا.

- كما احتفلت بخطوبتها من محمود ماهر في مايو 2024، إلا أن العلاقة انتهت أيضا بعد فترة قصيرة.

- خطفت الأنظار خلال مشاركتها في Joy Awards 2026 بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء.

- شاركت لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2026 في دورته الـ79.

- تشتهر بإطلالاتها الأنيقة والجريئة التي تلفت بها أنظار متابعيها على موةاقع التواصل.

- يتابعها على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام 13.5 مليون متابع.









