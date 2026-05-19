9 ملايين مشاهدة.. شيرين تتصدر قوائم الموسيقى قبل حفل الربع مليون جنيه

كتب : مصطفى حمزة

02:02 م 19/05/2026 تعديل في 02:21 م
    شيرين واحدث ظهور
    شيرين عبد الوهاب

واصلت أغنية "تباعًا تباعًا" التي طرحتها المطربة شيرين عبدالوهاب، تصدرها قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا، وذلك بعد 10 أيام من طرحها.

وحققت الأغنية ما يزيد عن 9 ملايين و200 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع تباين الآراء حول الأغنية، ما بين الإعجاب وعدم القبول.

دفاع "عزيز" وشجاعة "شيرين"

وتعاونت شيرين عبدالوهاب، في أغنية "تباعًا تباعًا" للمرة الثانية على التوالي مع عزيز الشافعي، إذ كتب ولحن لها أيضًا أغنية "الحضن شوك" وتولى التوزيع في الأغنيتين الموزع الموسيقي توما.

وقال عزيز الشافعي في تصريحات لـ"مصراوي": "أغاني (تباعًا تباعًا) و(الحضن شوك) متقدمة ومتطورة وشجاعة كبيرة من شيرين عبد الوهاب، أن تعود إلى جمهورها الذي ينتظرها، وتطرح أغاني لها أشكال مختلفة، وكلمات لها طريقة كتابة جديدة، بألحان جديدة مختلفة".

وتابع الشافعي: "لو لم نملك شجاعة التجريب مع مطربة كبيرة مثل شيرين عبد الوهاب، وغيرها من المطربين الكبار.. هنجرب مع مين؟".

حفل الساحل الشمالي

من ناحية أخرى تستعد شيرين عبد الوهاب، لتقديم أول حفل لها في مصر بعد غياب 4 سنوات، وذلك في "جولف بورتو" بالساحل الشمالي يوم 7 أغسطس المقبل، ويتولى تنظيمه منظم الحفلات ياسر الحريري.

ووصلت أسعار الطاولات التي تضم كل منها 10 أفراد إلى 250000.

وتراوحت أسعار الفئات الأخرى بين 1000، و1500، و2500، و6000، و7000، و10000، و15000، و25000 في أماكن الوقوف.

