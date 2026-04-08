مفاجأة 2026.. أحمد سعد يعلن طرح 5 ألبومات هذا العام

كتب : معتز عباس

08:53 م 08/04/2026
    5 البومات لاحمد سعد
    الالبو الأوركسترا
    الالبوم الفرفوش
    الالبوم الحزين
    البوم الموسيقى العربية
    الالبوم الالكترو

أعلن الفنان أحمد سعد عن خطته لطرح مجموعة من الألبومات الغنائية الجديدة خلال عام 2026، في خطوة فنية جديدة ومميزة تستهدف تقديم تجربة موسيقية متنوعة لجمهوره.

أسماء ألبومات أحمد سعد

وكشف أحمد سعد على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، استعداده لطرح خمسة ألبومات مختلفة على مدار العام، حيث تتنوع بين ألبوم يحمل طابعًا حزينًا، وآخر مبهج، بالإضافة إلى ألبوم أوركسترالي، وآخر يركز على الموسيقى العربية، إلى جانب ألبوم بتوزيعات إلكترونية

وشارك سعد جمهوره البوسترات التشويقية الخاصة بهذه الألبومات عبر حسابه على انستجرام في محاولة لرفع حماس المتابعين وترقبهم للأعمال المنتظرة، وكتب تعليقًا: "جاهزين؟، السنة دي مش ألبوم واحد… السنة دي 5 ألبومات، الالبوم مختلف عن التاني استنوا مفاجآت كتير"، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره الذي عبّر عن حماسه للفكرة الجديدة.

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

يذكر أن أحمد سعد، طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية باسم "خلينا هنا"عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلمات الشاعرة منة القيعي، ألحان عطار.

وجاءت كلماتها كالتالي: "شكلنا حلو أوي النهاردة والحلاوة زايدة حتة .. الوقت الجي كامل بتاعنا واحنا بنعمله معني مش جينا، وتجمعنا كدا ناقص ايه شكلنا حلو اوي النهاردة والحلاوة زايدة حتة اتاريها اللمة تريد زقة بخته".

