قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الإيرانيين ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان، مشيرًا إلى أنه ليس كذلك.

وأضاف دي فانس، في مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الإسرائيليين عرضوا ضبط النفس في لبنان، مشددًا على ضرورة حضور الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بجدية.

وحذر نائب الرئيس الأمريكي، الإيرانيين من اتخاذ أي خطوات آخرى، وإلا فإن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للعودة إلى الحرب.

وأشار دي فانس، إلى أنه كلما زادت التنازلات التي تقدمها إيران، زادت المكاسب التي ستحصل عليها من المفاوضات.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي، أن وقف إطلاق النار سيركز على إيران وعلى حلفائها، وتحديدًا إسرائيل ودول الخليج.

أشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى زيادة حركة المرور في مضيق هرمز اليوم، معربًا عن أمله في استمرار هذه الزيادة غدًا.

وأضاف دي فانس، أن الطرف الآخر يجب أن يعيد فتح المضيق، وإلا فلن يلتزم الرئيس ترمب بشروطه في وقف إطلاق النار.