نائب الرئيس الأمريكي: الإيرانيون فهموا خطأ وقف إطلاق النار

كتب : عبدالله محمود

10:31 م 08/04/2026

جيه دي فانس

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الإيرانيين ظنوا أن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل لبنان، مشيرًا إلى أنه ليس كذلك.

وأضاف دي فانس، في مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، أن الإسرائيليين عرضوا ضبط النفس في لبنان، مشددًا على ضرورة حضور الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات بجدية.

وحذر نائب الرئيس الأمريكي، الإيرانيين من اتخاذ أي خطوات آخرى، وإلا فإن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للعودة إلى الحرب.

وأشار دي فانس، إلى أنه كلما زادت التنازلات التي تقدمها إيران، زادت المكاسب التي ستحصل عليها من المفاوضات.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي، أن وقف إطلاق النار سيركز على إيران وعلى حلفائها، وتحديدًا إسرائيل ودول الخليج.

أشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى زيادة حركة المرور في مضيق هرمز اليوم، معربًا عن أمله في استمرار هذه الزيادة غدًا.

وأضاف دي فانس، أن الطرف الآخر يجب أن يعيد فتح المضيق، وإلا فلن يلتزم الرئيس ترمب بشروطه في وقف إطلاق النار.

فيديو قد يعجبك



أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
شئون عربية و دولية

الإمارات تدين بشدة الهجوم على قنصلية إسرائيل في اسطنبول
رسالة إيرانية جديدة لشركاء واشنطن بالمنطقة: شاهدتم عجز أمريكا وإسرائيل
شئون عربية و دولية

رسالة إيرانية جديدة لشركاء واشنطن بالمنطقة: شاهدتم عجز أمريكا وإسرائيل
عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
أخبار مصر

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز
مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
حوادث وقضايا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران