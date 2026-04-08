شاركت الفنانة بسمة بوسيل جمهورها لحظات مميزة من رحلتها في سويسرا، حيث ظهرت في أجواء طبيعية ساحرة وسط الجبال والأشجار والثلوج.

تفاصيل إطلالة بسمة بوسيل

ونشرت بسمة بوسيل مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية ملابس رياضية مريحة مع قبعة ونظارة شمسية، وصور أخرى ترتدي فيها جيب قصيرة مع أجواء الرحلات والاستكشاف التي قامت بها.

وكتبت بسمة بوسيل تعليقًا على الصور: "الربيع هو ذلك الوقت الذي يولد فيه كل شيء من جديد، وأنا أستغل هذه اللحظة لأشعر بالامتنان لكل بداية جديدة، ولكل لحظة في الحياة، ولادة من جديد".

تفاعل المتابعين مع إطلالة بسمة بوسيل

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث أشاد المتابعون بجمال المكان وأناقة بسمة، خلال أجواء الاستمتاع بالطبيعة.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا بختك يا بسوم"، "قمر البنات"، "جميلة أوي"، "تعيشي وتنبسطي"، "روعة المكان"، "هو لسة فيه شتاء!".

يُذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "حلم"، والذي ضم 6 أغنيات من أبرزها: "أبو حب"، "هو اللي نسيني"، و"وصلتني شي أخبار".

