مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم النجمة السورية سلاف فواخرجي

كتب : نوران أسامة

01:28 م 08/04/2026
    سلاف فواخرجي
كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم النجمة السورية سلاف فواخرجي خلال حفل افتتاح الدورة العاشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري، والتي تحمل اسم الفنانة الرائدة عزيزة أمير احتفالًا بمرور 125 عامًا على ميلادها.

وأكدت إدارة المهرجان أن تكريم سلاف فواخرجي يأتي تقديرًا لموهبتها ومسيرتها الفنية المتميزة، التي تضم العديد من الأفلام مع كبار المخرجين، وقدمت خلالها أدوارًا تعبر عن واقع المرأة العربية.

محطات بارزة في مشوارها السينمائي


وأشارت إدارة المهرجان إلى أن سلاف فواخرجي من الممثلات اللاتي لديهن الوعي بأهمية دور المرأة في صناعة السينما، فلم تكتف بالتعاون مع مخرجين بحجم عبداللطيف عبدالحميد وشريف عرفه، بل كان لديها الجرأة وخاضت تجربة الإخراج في فيلم "رسائل الكرز" سنة 2015، كما تنوعت إسهاماتها في السينما السورية والمصرية، ومؤخرا كان لديها تجربة مهمة في السينما الإيرانية.

معلومات عن الفنانة سلاف فواخرجي


ونشأت سلاف فواخرجي في مدينة اللاذقية، وتخرجت في كلية الآثار بجامعة دمشق، وبدأت مشوارها السينمائي عام 1997 من خلال فيلم "الترحال" مع المخرج ريمون بطرس، قبل أن تتوالى أعمالها السينمائية، ومن أبرزها مشاركتها في السينما المصرية بفيلمي "حليم" و"ليلة البيبي دول".

كما تمتلك سلاف فواخرجي مسيرة متنوعة في الدراما التليفزيونية، من أبرزها مسلسلات "أسمهان"، و"كليوباترا"، و"ملوك الطوائف"، و"أحلام كبيرة"، و"شارع شيكاغو"، و"آخر أيام الحب"، وغيرها من الأعمال.

