أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

كتب : هاني صابر

09:57 م 08/04/2026 تعديل في 09:58 م

أحمد العوضي

أثار الفنان أحمد العوضي، تفاعلا عبر السوشيال ميديا بشأن مسلسله القادم في موسم دراما رمضان 2027، وذلك بعد تجربته الدرامية في رمضان المنقضي بمسلسل "علي كلاي".

ونشر العوضي، صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "رمضان 2027 شعبي ولا صعيدي؟".

وخاض أحمد العوضي موسم دراما رمضان المنقضي 2026 بمسلسل "علي كلاي" ودارت قصته في 30 حلقة حول ملاكم يسعى لإثبات نفسه داخل عالم الحلبة، حيث يواجه تحديات ومنافسات شديدة تتطلب قوة إرادة ومهارات عالية.

ومع تقدم الأحداث، تتجاوز معارك البطل حدود الرياضة، لتتحول إلى صراعات قاسية مع الواقع اليومي والعمل والعلاقات الشخصية، مما يعكس الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها الملاكم خارج الحلبة.

مسلسل "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وبطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب.

اقرأ أيضا:

وفاة مدير التصوير عبدالحميد التوني.. تعرف على موعد ومكان الجنازة

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد

فيديو قد يعجبك



يعاني من اضطرابات.. الداخلية تكشف تفاصيل إنهاء شاب حياته أعلى كوبري المظلات
الجنايات تقضي بإعدام "غرام": ذبحت عيالها انتقامًا من زوجها
حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
"بين الـ10 والـ15".. هل تنجح مفاوضات باكستان في دمج المطالب الأمريكية والإيرانية؟
بعد التهدئة بين إيران وأمريكا.. هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الوقود؟
"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران