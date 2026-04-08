أثار الفنان أحمد العوضي، تفاعلا عبر السوشيال ميديا بشأن مسلسله القادم في موسم دراما رمضان 2027، وذلك بعد تجربته الدرامية في رمضان المنقضي بمسلسل "علي كلاي".

مسلسل أحمد العوضي في موسم رمضان 2027

ونشر العوضي، صورة له من أحدث ظهور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "رمضان 2027 شعبي ولا صعيدي؟".

وخاض أحمد العوضي موسم دراما رمضان المنقضي 2026 بمسلسل "علي كلاي" ودارت قصته في 30 حلقة حول ملاكم يسعى لإثبات نفسه داخل عالم الحلبة، حيث يواجه تحديات ومنافسات شديدة تتطلب قوة إرادة ومهارات عالية.

أحداث وأبطال مسلسل علي كلاي لـ أحمد العوضي

ومع تقدم الأحداث، تتجاوز معارك البطل حدود الرياضة، لتتحول إلى صراعات قاسية مع الواقع اليومي والعمل والعلاقات الشخصية، مما يعكس الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها الملاكم خارج الحلبة.

مسلسل "علي كلاي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وبطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقي، الشحات مبروك، وبسام رجب.

