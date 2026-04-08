كواليس وأسرار لأول مرة.. نجوم "حكاية نرجس" في ضيافة منى الشاذلي

كتب : معتز عباس

10:36 م 08/04/2026

ابطال مسلسل حكاية نرجس

يستضيف برنامج معكم منى الشاذلي أبطال مسلسل حكاية نرجس، في حلقتين متتاليتين تُعرضان غدًا الخميس وبعد غدٍ الجمعة عبر قناة ON، في لقاء خاص يكشف كواليس العمل الذي حظي باهتمام واسع من الجمهور على الشاشات خلال عرضه في دراما رمضان 2026.

ريهام عبدالغفور تحكي تفاصيل شخصية "نرجس"

وخلال اللقاء، تتحدث الفنانة ريهام عبد الغفور عن تفاصيل تحضيرها لشخصية "نرجس"، مؤكدة أنها اختارت منذ البداية تقديمها بشكل مختلف، كما أنها عاشت حالة نفسية صعبة بسبب تعقيدات الدور وتشابك أبعاده الإنسانية.

من جانبها، أعربت الفنانة سماح أنور عن سعادتها بالمشاركة في العمل، معتبرة إياه إضافة مهمة لمسيرتها الفنية، كما كشفت عن إعجابها الكبير بموهبة ريهام عبد الغفور، مؤكدة أنها من أبرز نجمات جيلها.

كما تحدث كل من أحمد عزمي وتامر نبيل عن تجربتهما في المسلسل، حيث أشار عزمي إلى انجذابه للعمل منذ قراءة السيناريو، مؤكدًا ثقته في نجاحه.

وأوضح تامر نبيل أن شخصية "سعد" مثلت تحديًا خاصًا، خاصة مع أسلوب الإخراج المميز ودقة تفاصيل الشخصيات.

تفاصيل عرض مسلسل "نرجس"

عرض مسلسل "حكاية نرجس" في دراما رمضان والذي ضم كوكبة من النجوم، وهم ريهام عبدالغفور، وحمزة العيلي، وسماح أنور، وعارفة عبد الرسول، وحمزة العيلي، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج سامح علاء.

حوادث وقضايا

مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟
زووم

أحمد العوضي يثير تفاعلا حول مسلسله في موسم رمضان2027 .. ماذا قال؟

أخبار المحافظات

على طريقة البشر.. "كوكو" قرد الفيوم يبدأ يومه بفنجان قهوة -فيديو وصور
شئون عربية و دولية

إيران: أمريكا مسؤولة عن خروقات إسرائيل.. والهدنة يجب أن تشمل لبنان
أخبار مصر

الأزهر يدين بأشد العبارات جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان

