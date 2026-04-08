بينها تحمل بنزين السيارات.. 4 قرارات من القومي للبحوث لترشيد الطاقة

كتب : عمر صبري

10:26 م 08/04/2026

أعلن المركز القومي للبحوث للقرارات الوطنية الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء أنه وبشأن ترشيد الإنفاق العام وحوكمة استخدام الموارد في مختلف جهات الدولة، أصدر الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، قراراً تنظيمياً شاملاً يتضمن حزمة من الإجراءات المشددة لترشيد استهلاك الطاقة والوقود، كالتالي:

١- تطبيق مبادرة نوعية من قيادات المركز لتقديم القدوة في العمل الوطني، تتضمن تحمل الدكتور رئيس المركز، النواب، الأمين العام، عمداء المعاهد، وكلاء الوزارة، تكلفة تموين السيارات المخصصة لسيادتهم على نفقتهم الخاصة، تأكيداً على التفاعل الإيجابي مع خطط الدولة لخفض استهلاك المنتجات البترولية.

٢- إصدار توجيهات صارمة لكافة المعاهد والأقسام والإدارات بضرورة الالتزام بإطفاء الإنارة والأجهزة الكهربائية غير الضرورية فور انتهاء مواعيد العمل، وفصل الأجهزة غير المستخدمة تماماً عن مصدر الكهرباء، مع الاستخدام الفعّال للأجهزة العاملة بالغاز وإجراء الصيانة الدورية لها لتفادي أي فاقد.

٣- إعادة هيكلة منظومة النقل من خلال دمج خطوط السير المتقاربة لتحقيق أعلى نسبة إشغال وإلغاء الخطوط منخفضة الكثافة، مع تشكيل لجنة متابعة مركزية برئاسة رئيس المركز لمراقبة مؤشرات الأداء ورفع تقارير شهرية بنتائج الترشيد.

٤- تكليف إدارة الدفاع المدني برصد أي مخالفات ميدانية وضمان الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، وتحميل السادة عمداء المعاهد ومديري الإدارات المسؤولية الكاملة عن تنفيذ هذه الضوابط في قطاعاتهم، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد المركز وحماية المصلحة العامة.

