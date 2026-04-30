كشف المطرب أحمد سعد، عن صور مع ابنتيه بأحدث ظهور لهم على السوشيال ميديا.

ونشر أحمد سعد، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "صغيرة بس حضنها أكبر من أي حضن، وبتبقى كبيرة لما بكون تعبان".

وتابع: "وبتبقى أمي لما تستناني لحد ما أرجع من الشغل، وبتبقى أختي لما تديني حتة من اللي بتاكله،وبتبقى بنتي الصغيرة لما تكون عايزة لعبة".

وأضاف: "بنتي الحبيبه لولا والدلع عليا، اتمنى لنفسي تفضلي سنك كدة طول الحياة، وأتمنالك تكوني أكبر وأعظم من أي حاجة في الحياة.. كل سنة وأنتي طيبة، يا روح قلب أبوكي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يحميها ويحفظها، عيد ميلاد سعيد، ما شاء الله عسل، كيوت الله يحميها، كل سنة وهى طيبة، حته من أبوها، صورة طبق الأصل".

تفاصيل ألبومات أحمد سعد

وطرح أحمد سعد مؤخرا "الألبوم الحزين" في إطار تجربة غنائية جديدة من نوعها يقدم من خلالها 5 ألبومات متنوعة في طابعها الموسيقي، تضم أيضا: "الألبوم الفرفوش"، و"الألبوم الإلكتروني"، و"ألبوم الموسيقى العربية"، و"الألبوم الأوركسترا".

