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"كلنا وراكم يا رجالة".. دينا تدعم منتخب مصر أمام بلجيكا

كتب : معتز عباس

10:52 م 15/06/2026 تعديل في 11:01 م

الراقصة دينا

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حرصت الراقصة دينا على دعم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاحية بطولة كأس العالم 2026.

دعم منتخب مصر

ونشرت دينا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة جديدة لها مصممة بالذكاء الاصطناعي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، ظهرت خلالها مرتدية قميص الفراعنة وتحمل علم مصر، في لقطة لافتة لاقت تفاعلًا واسعًا.

وعلقت دينا على الصورة وكتبت: "تحيا مصر.. الليلة مفيش مستحيل.. كلنا وراكم يا رجالة".

دينا تفتتح أكاديمية للرقص الشرقي


يذكر أن الراقصة الاستعراضية دينا أطلقت أول أكاديمية في مصر لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب تعليم رقصات أخرى من ثقافات مختلفة مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.
وكشفت أن الأكاديمية ليست معنية بالرقص الشرقي فقط، بل تختص بتعليم باقي أنواع الفنون، مثل التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء.

دينا الراقصة

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منتخب مصر دينا بلجيكا كأس العالم مونديال 2026

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