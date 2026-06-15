أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تردد عن تعرض مصر لعواصف ترابية تستمر خمسة أيام غير صحيح، والأجواء مستقرة تمامًا على أغلب الجمهورية.

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العواصف المرتبطة بشمال السودان (موسم الأمطار وسحب رعدية) تدفع أتربتها شمالاً لتصل حلايب وشلاتين فقط.

وأشار عضو المركز الإعلامي إلى أن التأثير يقتصر على أقصى جنوب البلاد (حلايب وشلاتين) بنشاط للرمال والأتربة اليوم وغدًا، مع متابعة مستمرة عبر الأقمار الصناعية.

وتابع أن "باقي محافظات الجمهورية تشهد استقرارًا تامًا ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية، والبلاد دخلت فعليًا في الأجواء الصيفية".

وشدد الدكتور محمود القياتي على أن البداية الرسمية لفصل الصيف ستكون 21 يونيو، لكن الأجواء الصيفية بدأت بالفعل، مع فرص ضعيفة جدًا وغير مؤثرة لأمطار على شمال البلاد.

وأكد عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق من العواصف الترابية.