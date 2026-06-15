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شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورا جديدة من رحلتها إلى إحدى المدن الساحلية، وهي تستمتع بإجازتها الصيفية.

تفاصيل إطلالات نسرين طافش

ظهرت نسرين طافش بعدة إطلالات صيفية مختلفة على الشاطئ، ارتدت قفطان واسع بألوان الأبيض مع خطوط حمراء وزرقاء، ونسقته مع قبعة ونظارة شمسية، وظهرت بإطلالة أخرى ارتدت خلالها "كاش مايوه" أنيق.

تفاعل الجمهور

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات: "أحلى بنت"، "دايمًا جميلة"، "إيه الجمال ده"، "جميلة الجميلات".

أعمال فنية تنتظرها نسرين طافش

وتخوض نسرين طافش بطولة مسلسل "أنا وهو وهم"، الذي كان من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026، إلا أنه تم تأجيله بسبب ضيق الوقت الذي حال دون استكمال التصوير، قصة وسيناريو وحوار نسرين طافش بمشاركة ورشة تأليف، ومن إخراج زهير قنوع.

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