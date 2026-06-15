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هدف من ذهب.. إمام عاشور يشعل المقاهي ويُفرح أبناء الدقهلية (صور)

كتب : رامي محمود

11:35 م 15/06/2026
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    هدف إمام عاشور يحول شوارع الدقهلية إلى كرنفال احتفالي (5)
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    هدف إمام عاشور يحول شوارع الدقهلية إلى كرنفال احتفالي (3)
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    هدف إمام عاشور يحول شوارع الدقهلية إلى كرنفال احتفالي (4)
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    هدف إمام عاشور يحول شوارع الدقهلية إلى كرنفال احتفالي (2)
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سادت حالة من الفرحة أرجاء مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس اللاعب إمام عاشور، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد تسجيله أول أهداف المنتخب الوطني في مرمى منتخب بلجيكا خلال منافسات كأس العالم 2026.

كأس العالم 2026

في منطقة الحوال، مسقط رأس اللاعب، تجمع جيرانه وأهالي المنطقة داخل المقاهي المحيطة بمنزله، إلى جانب المقاهي المنتشرة بالمدينة، لمتابعة المباراة. وفور إحراز الهدف، تعالت صيحات الجماهير وهتافاتهم احتفالًا بابن مدينتهم الذي منح الفراعنة التقدم في اللقاء.
كما عمت أجواء البهجة المقاهي والأندية ومراكز الشباب والتنمية الشبابية بمختلف أنحاء محافظة الدقهلية، عقب تسجيل عاشور هدف التقدم وافتتاح التسجيل للمنتخب المصري.

مباراة مصر وبلجيكا


وفي مركز التنمية الشبابية بمدينة المنصورة "استاد المنصورة"، سادت أجواء من السعادة بين المشجعين الذين تابعوا المباراة عبر شاشات العرض.

وشارك فريق الكشافة وأعضاء مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور حاتم عطا الجندي، في رسم البهجة بين الجماهير من خلال توزيع أعلام مصر ورسم الأعلام على وجوه الأطفال.

ونجح إمام عاشور في افتتاح أهداف منتخب مصر في شباك بلجيكا بهدف رائع، ليمنح الفراعنة الأفضلية ويشعل فرحة الجماهير المصرية.

ويُعد اللاعب ابن منطقة الحوال بمدينة السنبلاوين أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني، حيث يواصل تألقه بقميص الفراعنة، مؤكدًا مكانته كواحد من أهم أوراق المنتخب في البطولة.

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منتخب مصر مصر وبلجيكا كأس العالم 2026 هدف إمام عاشور

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