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أول تعليق من تركي آل الشيخ على هدف منتخب مصر في بلجيكا

كتب : معتز عباس

10:34 م 15/06/2026

المستشار تركي آل الشيخ

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أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بتسجيل منتخب مصر الهدف الأول في شباك بلجيكا ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول للفراعنة، وكتب تركي آل الشيخ: "الله ياعاشور ربنا يتمم".

وتقام حاليًا مباراة منتخب مصر وبلجيكا في افتتاحية المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أحداث وأبطال مسلسل الأمير

في سياق آخر، قدم المستشار تركي آل الشيخ فكرة مسلسل "الأمير"، الذي يعد من أبرز وأضخم الأعمال الدرامية العربية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، ويأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه، بطولة العمل النجم أحمد عز، النجم بيدرو ألونسو إلى جانب مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والعالم.
المسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ستيفن هوبكنز، بطولة أحمد عز، وعدد كبير من النجوم، ومن إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد وmbc وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

أبطال فيلم "7Dogs"

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

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