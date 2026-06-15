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ملخص مباراة منتخب مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

09:28 م 15/06/2026 تعديل في 11:59 م
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بلجيكا، بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار منافسات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : ياسر إبراهيم-حمدي فتحي-محمد هاني-أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية-مهند لاشين-إمام عاشور

الهجوم: مصطفى زيكو-عمر مرموش- محمد صلاح

وفي المقابل جاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، تيموثي كاستانيي.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو.

أبرز أحداث مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 3: توغل من مصطفى زيكو لاعب منتخب مصر داخل منطقة جزاء بلجيكا ولكن الدفاع يبعدها

الدقيقة 5: سيطرة على الكرة من المنتخب المصري

الدقيقة 6: منتخب مصر:60%، منتخب بلجيكا:40%

الدقيقة 10: عرضية من محمد هاني يبعدها دفاع بلجيكا

الدقيقة 13: بطقة صفراء لمروان عطية لاعب منتخب مصر

الدقيقة 17: نسبة الاستحواذ: مصر 57%، بلجيكا 43%

الدقيقة 21: إمام عاشور يحرز الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بلجيكا

الدقيقة 22: إيقاف اللعب لشرب المياه

الدقيقة 27: عرضية من لاعب بلجيكا يبعدها دفاع منتخب مصر

الدقيقة 30: ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة والتقدم لا يزال للفراعنة

الدقيقة31: مصر تستحوذ على الكرة بنسبة 47.1%، مقابل 52.9% لـ بلجيكا

الدقيقة 33: تسديدة قوية من مصطفى زيكو يتصدى لها تيبو كوروتوا ببراعة

الدقيقة 34: أجرى الكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر بعض التعديلات على أرضية الملعب، حيث يلعب بإمام عاشور في جناح شمال، ومحمد صلاح صانع ألعاب وزيكو جناج يمين.

الدقيقة 37 سيطرة على الكرة من بلجيكا بنسبة تخطت 80%، ونسبة استحواذ المنتخب المصري تصل إلى 19% فقط.

الدقيقة 38: محاولات من لاعبي بلجيكا ودفاعات قوية من لاعبي المنتخب المصري

الدقيقة 42: توغل من لاعب بلجيكا داخل منطقة جزاء مصر ولكن مصطفى شوبير يتصدى للكرة

الدقيقة 44: محاولات مصرية لتسجيل الهدف الثاني ولكن دفاعات بلجيكا تبعد الكرة

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 2+45: فرصة التعادل ضيع من بلجيكا بعد تسديدة من دوكو من داخل منطقة الجزاء للمنتخب المصري ولكنها تمر أعلى مرمى الفراعنة

الدقيقة 3+45: فرصة الهدف الثاني للفرعنة تضيع بعد إهدار مرموش كرة خطيرة أمام كورتوا

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 48: فرصةن خطيرة لمنتخب مصر بعد تسديدة من محمد صلاح ولكنها تصطدم بدفاعات بلجيكا

الدقيقة 53: تسديدة قوية من دي بروين ولكنها تصطدم بالقائم الأيسر

الدقيقة 56: رأسية من محمد صلاح يتصدى لها كورتوا يككلمها عاشور بتسديدة ولكنها تمر خارج الملعب

الدقيقة 59: تسديدة قوية من مرموش ولكنها تصطدم بمدافع بلجيكا

الدقيقة 62: تسديدة من دي بروين تصل سهلة لمصطفى شوبير

الدقيقة 66: محمد هاني يحرز هدف التعادل لبلجيكا بالخطأ في مرماه

الدقيقة 73: تسديدة قوية من لاعب بلجيكا يتصدى لها مصطفى شوبير

الدقيقة 78: تسديدة من لوكاكو تصطدم بدفاعات مصر

الدقيقة 82: رأسية من لاعب بلجيكا يتصدى لها شوبير ببراعة

الدقيقة 84: عرضية من فتوح يبعدها كورتوا لركنية

الدقيقة 86: عرضية خطيرة من محمد هاني يبعدها دفاع بلجيكا

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: ركلة حرة خطيرة لمنتخب بلجيكا من على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة

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منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

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